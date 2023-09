Biotest erhält Zulassung in Großbritannien

Die Biotest AG gibt heute bekannt, dass ihr intravenöses Immunglobulin Yimmugo® (IgG Next Generation) nach Deutschland und Österreich nun auch in Großbritannien die Zulassung zur Behandlung von Patienten mit angeborenen und erworbenen Immundefekten sowie zur Immunmodulation erhalten hat.

„Wir freuen uns, dass wir mit dieser Zulassung die Möglichkeit haben, unser neues Immunglobulin in einem weiteren wichtigen europäischen Markt einführen zu können”, sagte Enrico D’Aiuto, Senior Vice President, Head of Global Sales and Marketing. “Damit werden wir dazu beitragen, den wachsenden Bedarf an Immunglobulinpräparaten zu decken, noch mehr Patienten mit unserem neuen Immunglobulin zu versorgen und damit zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beizutragen.“

Das neue Immunglobulin ist das erste Präparat, das mit einem innovativen Verfahren in der neuen Produktionsanlage „Biotest Next Level“ am Standort Dreieich hergestellt wird. Es wurde in umfangreichen Zulassungsstudien auf Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft. Die Markteinführung in Großbritannien ist ab sofort möglich.

Yimmugo® ist ein neu entwickeltes polyvalentes Immunglobulin G-Präparat aus humanemBlutplasma zur intravenösen Gabe (IVIg). Die zuckerfreie Fertiglösung ist zugelassen zur Substitutionstherapie bei primären Antikörpermangelsyndromen und sekundärem Immunmangel, sowie zur Immunmodulation bei Autoimmunerkrankungen wie ITP, GBS, CIDP, MMN und dem Kawasaki-Syndrom. Yimmugo® ist das erste zugelassene Produkt aus der neuen Biotest Next Level Produktionsanlage. Der moderne Produktionsprozess steht für höchste Produktqualität und einen äußerst verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen.



