Biotest hat in Köln das 11. Plasmasammelzentrum in Deutschland offiziell eröffnet. Klares Wachstumsprogramm ganz nach den Wünschen der Hauptaktionärin Grifols, die zuletzt von Shortsellern unter Druck gesetzt wurde. Bilanzfälschungen standen im Raum. Klärung offen. Auf jeden Fall läuft es bei der Mehrheitsbeteiligung Biotest.

Plasmazentrum in Köln – neu von Biotest.

In dem Zentrum am Wiener Platz in Köln-Mülheim können die Plasmaspenderinnen und -spender künftig an fünf Tagen in der Woche, montags bis freitags, Plasma spenden. Freundliche und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten einen hervorragenden Service für eine nachhaltige und papierlose Plasmaspende. Betrieben wird das neue Zentrum von der Plasma Service Europe GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Biotest AG, die vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, um die Plasmaspende in Deutschland zu stärken. „In unserem zweiten Zentrum in Köln schaffen wir 20 neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze. Wir freuen uns besonders, dass wir nun auch den Spenderinnen und Spendern im rechtsrheinischen Köln die Möglichkeit bieten können, Plasma in der Nähe ihres Wohnortes zu spenden“, sagt Zentrumsleiter Faried Hussein.

„Unser Dank gilt unserem engagierten Team, den beteiligten Baufirmen und den Architekten für die Realisierung des Projektes in diesen herausfordernden Zeiten. Natürlich hoffen wir auch auf viele neue Spenderinnen und Spender, die gemeinsam mit uns die Versorgung von Patienten weltweit mit lebensrettenden Medikamenten sicherstellen“, betont Henrik Oehme, Geschäftsführer der Plasma Service Europe GmbH.

Biotest setzt damit den geplanten Ausbau eigener Spendezentren in Europa fort, um einen Beitrag zu mehr Plasmaspenden zu leisten, nachdem die Corona-Pandemie gezeigt hat, wie sehr Deutschland und Europa auf Plasmaspenden von außerhalb der EU angewiesen sind. Die Verarbeitung des gesammelten Plasmas erfolgt ausschließlich in Deutschland bei der Biotest AG in Dreieich. Regelmäßige Audits in Deutschland stellen sicher, dass die hohen gesetzlichen und internen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Generell läuft es gut bei Biotest – wenn nicht die Probleme und Unsicherheiten bei der Mutter wären. Erste neun Monate in 2023 waren stark – Dank einer hohen Lizenzzahlung von Grifols – früher Gewinn, als geplant. Dazu die Squeeze-Out Phantasie!