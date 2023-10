Biotest AG setzt Ausrufezeichen. Squeeze Out Kandidat zeigt was in ihm steckt. Standhaft gebliebene Vorzugs-Aktionäre lachende Dritte?

„Biotest AG Vorzüge (ISIN: DE0005227235) setzt unter dem neuen Hauptaktionär Grifols S.A. weiterhin auf Expansion und auf den Erfolg des Expansionsprojekts „Biotest Next Level“, so hiess es Anfang des Jahres im nwm über die Biotest AG. Und die „Verzahnung“ und das Heben der Schätze Biotest’s hat bereits begonnen. Fragt sich nur, ob Biotest in den Verträgen mit dem Hauptaktionär, die „Technologietransfer- und Lizenzvereinbarung“ beinhalten, einen fairen Preis erhält. Auf jeden Fall katapultiert diese Vereinbarung, wie gestern konkretisiert, die Erträge in 2023 weit nach vorne. Mit den EBIT-wirksamen Technologietransfererlösen springt das EBIT in 2023 auf 130 bis 170 Mio EUR. Ohne diese „Vereinbarung“ in der Familie war man für das Übergangsjahr noch von einem EBIT von Minus 15 bis Minus 20 Mio EUR und im April sah man noch relativ diffus „mehr als 100 Mio EUR“ als Wirkung aus der Vereinbarung.

Biotest – erste Zulassungen zeigen beeindruckende Umsatzchancen und die Gewinne…

Und konsequent, befreit vom kurzfristigen „Erfolgsdruck“ des Aktienmarktes, setzte der seit 2022 Mehrheitseigentümer auf den weiteren Ausbau der Infra- und „Produktions-„struktur. Seit dem Übernahmeangebot von 43,00 EUR je Stammaktie und 37,00 EUR je Vorzugsaktie im Oktober 2021 hielt der Branchenführer Grifols anfänglich insgesamt 96,20% der Stammaktien und 43,2% der Vorzugsaktien der Biotest AG und hielt damit 69,72% des Aktienkapitals der Biotest AG. Am 2. Mai 2022 hat Grifols, S.A. gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 WpÜG veröffentlicht, dass Grifols, S.A. weitere 0,94 % der Stimmrechte der Biotest AG erworben hat. Damit hält Grifols, S.A. nun insgesamt 97,14 % der Stimmrechte der Biotest AG.

Und der aktuelle Kurs der Vorzüge bei 31,80 EUR scheint alle die Lügen zu strafen, die dem Angebot von Grifols nicht gefolgt sind. Der bei einem Freefloat von unter 3,8 % liquiditätsarme Handel der Biotest AG Stammaktien (ISIN: DE0005227201) sieht aktuelle Kurse von 43,40 EUR – knapp über dem seinerzeitigem Übernahmeangebot.

Squeeze Out wäre sowieso zu früh für die verbliebenen Aktionäre –

die grosse Zahl von Zulassungsverfahren in Phase III verspricht für die nächsten Jahre im Erfolgsfall eine kräftige Steigerung des Unternehmenswertes und damit einer potentiellen Abfindungszahlung. Natürlich könnte man sich Gedanken machen, ob hier nicht irgendwann ein Squeeze Out „in der Luft liegen könnte“? Insbesondere da aktuell die grossen Umsatz- und Gewinnhoffnungsträger noch nicht zugelassen sind und ehrgeizige Investitionsprogramme die Biotest erstmal bilanziell in die roten Zahlen drücken. Auf jeden Fall gibt es bei Biotest interessante Wirkstoffe in der Zulassungspipeline, die im Erfolgsfalle das Unternehmen auf ein neues Level heben könnten …

Stand der „Zukunft“ zum 30.06.2023 – Könnte wirklich was richtig Grosses werden.

Innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten setzt Biotest auf die in der späten klinischen Phase III befindlichen Produktkandidaten Fibrinogen und Trimodulin, welche in der neuen Anlage Biotest Next Level produziert werden sollen. Und Biotest entwickelt Fibrinogen nicht nur bei angeborenem, sondern auch bei erworbenem Fibrinogenmangel. So konnte im März 2023 in einer Interimsanalyse der Phase-III-AdFIrst-Studie in erworbenem Fibrinogenmangel die ursprünglich für die Studie geplante Patientenzahl bestätigt werden.

Mit Trimodulin wurde eine weitere Phase-III-Studie in der Indikation schwere ambulant erworbene Lungenentzündung aufgesetzt. Der Großteil der Studien-genehmigungen durch die Behörden in den unterschiedlichen Ländern ist erfolgt und erste Studienzentren wurden eröffnet. Darüber hinaus hat Biotest Ende Juni 2023 mit der Einreichung der Biologics License Application (BLA) für das polyspezifische Immunglobulin Präparat Yimmugo (IgG Next Generation) bei der US Food and Drug Administration (FDA) einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Es ist das erste von Biotest in Dreieich hergestellte Produkt, für das ein Zulassungsantrag bei der FDA eingereicht wurde. In der Berichtsperiode eröffnete die Biotest AG zwei neue Plasmasammelzentren. Darüber hinaus sind weitere neue Plasmazentren im Jahr 2023 geplant, um die Versorgung mit Plasma auf eine breitere Basis zu stellen.

Gedankenspiel: Bisher scheint Grifols S.A. erstmal – wenn überhaupt – nur langsam und in kleinen Schritten seinen Anteil aufzustocken. Um sich der entsprechenden Squeeze Out Schwelle zu nähern, sollte bald etwas passieren – oder „in der Mache sein“. Denn noch sind Kurse weit unter dem damaligen Übernahmepreis durchaus eine Überlegung wert, oder?

Insgesamt scheint die Biotest-Aktie – abgesichert durch einen investitionsbereiten Grossaktionär – einen zweiten Blick wert. Sollten die laufenden Zulassungsverfahren, teilweise mit hohen Fördergeldern des Bundes „unterstützt“, zum Erfolg führen, könnte auch die Biotest Aktie auf den „next Level“ gehoben werden. Und im Hintergrund steht ein Hauptaktionär, der möglicherweise „irgendwann“ die gesamte Biotest schlucken „könnte“…