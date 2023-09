Biotechnologie-Branchenverband wählt neuen Vorstand / 20. Ordentliche Mitgliederversammlung des BIO Deutschland e. V.

Berlin (ots) -Der Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, BIO Deutschland e. V., hat gestern während der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung in Berlin einen neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt.Die zehn Mitglieder des BIO Deutschland-Vorstandes repräsentieren unterschiedliche Bereiche der innovativen Biotechnologie-Industrie.Wieder gewählt wurden:- Prof. Dr. Kathrin Sabine Adlkofer, Chief Operating Officer und Gründerin der Cellbox Solutions GmbH, Lübeck- Dr. Jürgen Eck, Geschäftsführer von bio.IMPACT, Bensheim- Norbert Hentschel, Kaufmännischer Geschäftsführer der Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch-Gladbach- Dr. Klaus Maleck, Chief Financial Officer, ITM SE, München- Roland Sackers, Chief Financial Officer und Managing Director der QIAGEN N.V., Hilden- Oliver Schacht, PhD, Chief Executive Officer der OpGen Inc., Rockville, MD, USA, und Geschäftsführer der Curetis GmbH, Holzgerlingen- Dr. Sylvia Wojczewski, Chief Executive Officer der BioSpring GmbH, Frankfurt am Main- Dr. Holger Zimmermann, Chief Research and Development Officer der AiCuris Anti-infective Cures AG, WuppertalNeu in den Vorstand gewählt wurden:- Jens Holstein, Chief Financial Officer, BioNTech SE, Mainz- Dr. Kirsten Tief-Küry, Geschäftsführerin der Life Technologies GmbH von Thermo Fisher Scientific, DüsseldorfPeter Heinrich, langjähriges Mitglied des BIO Deutschland-Vorstands, davon viele Jahre dessen Vorsitzender, schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Für seinen Verdienste für den Verband wurde er in einer Laudatio des deutschen Biotechnologie-Pioniers und Wegbegleiters Peter Stadler feierlich geehrt.Der neue Vorstand bestätigte bei der Vorstandssitzung im Anschluss an die Mitgliederversammlung Oliver Schacht einstimmig als Vorstandsvorsitzenden und wählte Norbert Hentschel erneut zum Schatzmeister."In den vergangenen Monaten wurden von der Ampel viele Strategien und Gesetzesentwürfe mit klangvollen Namen auf den Weg gebracht. Darin finden sich auch zahlreiche für die Biotech-Branche positive Signale. Viele Ansätze sind uns aber zu verzagt und geplante Veränderungen lediglich inkrementell. Wir müssen viel schneller ins Machen kommen", sagt Oliver Schacht, alter und neuer Vorstandsvorsitzender des BIO Deutschland. "Die enormen technologischen Entwicklungen und Erkenntnisse der letzten 30 Jahre haben den Einsatz biotechnologischer Verfahren für eine nachhaltigere Produktion und die Entwicklung bisher nicht dagewesener Therapieoptionen ermöglicht. BIO Deutschland wird sich weiterhin unermüdlich dafür einsetzen, diese biotechnische Revolution zum Wohle der Gesellschaft zu beschleunigen. Ich danke für das Vertrauen unserer Mitglieder und meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen und freue mich auf die nun anstehenden Aufgaben", ergänzt Schacht.In der Mitgliederversammlung legte die Verbandsführung außerdem einen umfassenden Rechenschaftsbericht ab und die wesentlichen Aktivitäten der letzten zwölf Monate wurden kurz beleuchtet.Download:Der Text dieser Pressemitteilung und Bildmaterial steht für Sie unter http://ots.de/ochv14 zur Verfügung.Bildunterschrift: v. l. Prof. Dr. Kathrin Sabine Adlkofer (Cellbox Solutions GmbH), Dr. Jürgen Eck (bio.IMPACT), Norbert Hentschel (Miltenyi Biotec GmbH), Jens Holstein (BioNTech SE), Dr. Klaus Maleck (ITM SE), Roland Sackers (QIAGEN N.V.), Oliver Schacht, PhD (OpGen Inc./Curetis GmbH), Dr. Kirsten Tief-Küry (Life Technologies GmbH von Thermo Fisher Scientific), Dr. Sylvia Wojczewski (BioSpring GmbH), Dr. Holger Zimmermann (AiCuris Anti-infective Cures AG) © BIO Deutschland / S. Z. KurcWeitere Informationen zum Vorstand finden Sie hier: www.biodeutschland.org/de/vorstand.htmlÜber BIO Deutschland:Die BIO Deutschland e. V. mit über 380 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.orgFördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, Centogene, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, Ernst & Young, Evotec, KPMG, Lonza, Miltenyi Biotec, MorphoSys, Novartis, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, SAP, Schmidt Versicherungs Treuhand, Simmons & Simmons, Springer Nature, Thermo Fisher Scientific, Vertex Pharmaceuticals, Vibalogics, ZETA.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell