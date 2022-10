Biotech-Unternehmen mit ausgezeichneter Recruiting-DNA / Richter-Helm sichert sich Recruiting-Excellence-Award®

Paderborn (ots) -Nicht nur in der klinischen Entwicklung und Produktion pharmazeutischer und biotechnologischer Produkte hat sich Richter-Helm BioLogics einen Namen gemacht. Auch in der Gewinnung und Förderung von Talenten hat das Biotech-Unternehmen eine herausragende Recruiting-DNA entwickelt, die nun mit dem Recruiting-Excellence-Award ausgezeichnet wurde.Seit über 30 Jahren entwickelt und produziert Richter-Helm BioLogics biopharmazeutische Produkte, die der Gesundheit dienen. Dennoch ist es heute, in einer ausgedehnten Phase des Fachkräftemangels, schwerer geworden, passende Kandidaten zu finden. Daher hat Richter-Helm das eigene Recruiting einer professionellen - quasi klinischen - Prüfung unterzogen.Im Rahmen des Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) wurden die Recruitingprozesse - von der Anforderung aus der Fachabteilung und der Benutzerfreundlichkeit des Online-Bewerbungsformulars über die Vorstellungsgespräche bis hin zum Onboarding analysiert. Die RExA-Experten erfassten hierfür die verschiedenen Perspektiven von Bewerbern, Personalern und dem Management in strukturierter Form.Sehr positiv fiel hierbei das Online-Bewerbungsformular auf, das sich auf die wesentlichen Bewerberdaten beschränkt, sich intuitiv über verschiedene Endgeräte hinweg befüllen lässt und von durchweg allen Bewerbern positiv bewertet wurde.Dass eine engmaschige Kommunikation mit den Kandidaten wichtig ist, wird vom Recruiting-Team verstanden und in bester Manier vorgelebt: Richter-Helm glänzt mit kurzen Antwortzeiten und kann auf Rückfragen von Bewerbern schnell und professionell antworten. Vorbildlich ist auch das anschließende Onboarding. 83 Prozent der neuen Kollegen / Kolleginnen bewerteten dieses mit gut oder sehr gut.RExA konnte darüber hinaus nützliche Impulse beim Interviewtraining von Führungskräften und der Nutzung von Karriereevents zur direkten Kontaktaufnahme mit potenziellen Kandidaten liefern. Den unkomplizierten Auditierungsprozess sowie den umfassenden Ergebnisbericht lobt auch Daniel Willhoeft, Geschäftsführer von Richter-Helm: "Die Auditierung hat uns viel Spaß gemacht und konnte bemerkenswerte Ergebnisse liefern. Nun ist es an uns, daraus zu lernen, Verbesserungen zu evaluieren und noch bessere Recruitingprozesse im Unternehmen zu etablieren. Wir nehmen diese Herausforderung gerne an!""Richter Helm ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für gelebte Exzellenz im Recruiting", gratulierte Matthias Olten, Leiter Auditierung & Zertifizierung bei Jobware, und stellt im Allgemeinen einen positiven Trend fest: "Immer mehr Unternehmen packt der Ehrgeiz, ihre Personalgewinnung zu optimieren. Aus gutem Grund: Der aktuelle Fachkräftemangel ist keine flüchtige Erscheinung, sondern bedarf gezielter Anstrengungen, um auch zukünftig die gewünschte Bewerberqualität und -quantität zu erreichen. Dank des RExA-Ergebnisberichts war es nie einfacher, diesen Prozess anzustoßen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen."Das Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse www.Jobware.de durchleuchtet den Recruitingprozess anhand von hunderten Faktoren und deckt so wertvolles Optimierungspotenzial auf. Die Analyse erfolgt nach wissenschaftlicher Methodik durch Professor Dr. Wolfgang Jäger (Hochschule RheinMain).Richter-Helm BioLogics ist ein führendes und wachstumsstarkes deutsches Biotechnologie-Unternehmen mit über 300 Mitarbeitenden an den Standorten in Bovenau, Hamburg und Hannover. Spezialisiert ist Richter-Helm auf die Entwicklung und GMP-gemäße Herstellung von Produkten aus mikrobiellen Expressionssystemen wie Bakterien und Hefen.Pressekontakt:Jobware GmbHMatthias OltenE-Mail: m.olten@jobware.deTel: 05251 5401-2828www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell