Biotech-Konzern Evotec erhält weiteren Auftrag vom US-Verteidigungsministerium

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat über seine US-Tochter Just Evotec Biologics einen weiteren Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten. Das teilte der Konzern am Mittwoch in Hamburg mit. Bei dem Auftrag im Wert von bis zu 74 Millionen US-Dollar (68 Mio. EUR) geht es um die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen Orthopoxviren.

Zu den Orthopoxviren gehören unter anderen das Affenpocken- und das Kuhpockenvirus. Für einige dieser Viren gibt es zwar Impfstoffe, allerdings keine zugelassene Antikörperbehandlung für Infektionen, die durch diese Viren verursacht werden. Im September vergangenen Jahres hatte Evotec bereits einen ersten Auftrag im Rahmen des beschleunigten Antikörperprogramms für die Entwicklung von Arzneimittel-Prototypen gegen die Pest erhalten./knd/stk