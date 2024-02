Biosyent Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Dividendenrendite von Biosyent beträgt derzeit 1,86 Prozent, was über dem Durchschnitt von 0,5 Prozent liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 8,7 CAD um 9,02 Prozent über dem GD200 (7,98 CAD) liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,69 CAD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Biosyent-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine "Gut"-Bewertung für Biosyent abgegeben, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von -100 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 0 CAD, was als schlechte Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biosyent beträgt 16, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 19 haben, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.