Biosyent Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Biosyent-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 8,01 CAD, während der aktuelle Kurs bei 8,56 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,87 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 8,7 CAD, so ergibt sich lediglich eine Abweichung von -1,61 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Biosyent mit einer Rendite von 15,84 Prozent mehr als 34 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,43 Prozent kommt, liegt Biosyent mit 32,27 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Biosyent mit aktuell 1,86 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%) auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da die Differenz zum Durchschnitt von 0,02 Prozent nicht allzu groß ist. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Biosyent liegt bei 75,68, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,26 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht"-Niveau.