Biostarks wird offizieller Biomarker-Testset-Partner der Global Ironman Triathlon Series und Titelpartner des Ironman Arizona Triathlon 2022 aus der Vinfast Ironman U.S. Series

South Jordan, Utah (ots/PRNewswire) -Biostarks, ein Unternehmen für präventive Gesundheit und Wohlbefinden, gab vor Kurzem eine mehrjährige Partnerschaft als Lieferant des offiziellen Biomarker-Testsets für die globale IRONMAN®-Triathlon-Serie bekannt. Die Partnerschaft begann am 6. und 8. Oktober 2022 bei der VinFast IRONMAN® Weltmeisterschaft 2022 in Kailua-Kona auf Hawaii.Biostarks bietet eine umfassende All-in-One-Lösung, indem es Bluttestsets für zu Hause entwickelt, die weltweit zugänglich, benutzerfreundlich und erstmals auch erschwinglich sind. Eine urheberrechtlich geschützte bahnbrechende Technologie, die einst nur Elitesportlern zur Verfügung stand, ist jetzt für jedermann zugänglich und ermöglicht es Verbrauchern, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu treffen.„Biostarks freut sich über seine Partnerschaft als IRONMANs offizieller Anbieter von Biomarker-Testsets", so Mark Baker, Chief Executive Officer von Biostarks Labs US. „Wir freuen uns darauf, Sportlern dabei zu helfen, Aufschluss über ihre Gesundheit zu erhalten und ihre Ziele mit personalisierten, umsetzbaren Biomarker-Daten zu erreichen, um Leistung, Ausdauer, Kraft und Erholung zu verbessern."„Wir freuen uns sehr auf unsere Zusammenarbeit mit Biostarks als exklusivem globalem Partner für Tests für zu Hause", so Matt Wik Strom, Chief Partnerships Officer der IRONMAN Group. „Unseren Sportlern ist es enorm wichtig, ihre Gesundheit, Ernährung und Leistung im Blick zu behalten und verbessern zu können. Wir freuen uns, unseren Sportlern die Möglichkeit bieten zu können, ganz bequem zu Hause detaillierteren Aufschluss über ihre persönlichen Daten zu erhalten. Dies kann sie dabei unterstützen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und Spitzenleistungen zu erbringen." Weitere Informationen über IRONMAN und Veranstaltungen im Portfolio der IRONMAN Group finden Sie auf www.ironman.com.Die Testsets für optimale Ernährung und Sport-Biomarker von Biostarks finden Sie auf www.biostarks.com oder auf Amazon.com. Die Ergebnisse werden bequem über die mobile App oder das Online-Portal von Biostarks bereitgestellt. Biostarks erweitert sein Sortiment mit einem Langlebigkeitstest, einem Haargesundheitstest, einem Schlafgesundheitstest und einem Energiegesundheitstest.Über BiostarksBiostarks ist ein digitales Gesundheitsunternehmen mit Labor-Hauptsitz in South Jordan in Utah und Genf in der Schweiz. Biostarks arbeitet daran, bis Ende 2022 durch die Betriebsaufnahme in Singapur bis an die Grenzen des Asien-Pazifik-Raums zu expandieren.Gleichzeitig schließt Biostarks eine Kapitalerhöhung ab, um seine Expansion zu finanzieren.Informationen zur IRONMAN GroupDie IRONMAN Group betreibt ein globales Veranstaltungsportfolio, zu dem Folgendes gehört: die IRONMAN® Triathlon Series, die IRONMAN® 70.3® Triathlon Series, die IRONMAN® Virtual Racing™ (VR™) Series, 5150™ Triathlon Series, die Rock 'n' Roll® Running Series, die Rock 'n' Roll Virtual Running™ Series, IRONKIDS®, World Triathlon Championship Series, erstklassige Laufveranstaltungen wie der Standard Chartered Singapore Marathon™ und City2Surf®, UTMB® World Series-Veranstaltungen wie Tarawera Ultra und Ultra-Trail Australia™, Epic Series™ Mountainbike-Rennen wie die Absa Cape Epic®, Rennradveranstaltungen wie Haute Route® und weitere Rennen mit mehreren Sportarten. Die IRONMAN Group ist der weltweit größte Breitensport-Betreiber und bietet durch das riesige Angebot des Unternehmens jährlich mehr als einer Million Teilnehmern Zugang zu den Vorteilen von Ausdauersport. Zum Unternehmensportfolio gehört auch FulGaz® Virtual Cycling, die realistischste vernetzte Fitness-App für das Radfahren in Innenräumen, mit der Sportler auf echte Veranstaltungen vorbereitet werden sollen. Seit der Einführung der legendären IRONMAN®-Marke und ihrer ersten Veranstaltung im Jahr 1978 haben Sportler durch das Überqueren von Ziellinien in aller Welt Folgendes bewiesen: ANYTHING IS POSSIBLE®. Die IRONMAN Group begann mit einem einzigen Rennen und hat sich zu einer globalen Sensation mit Hunderten von Veranstaltungen in mehr als 55 Ländern entwickelt. Die IRONMAN Group befindet sich im Besitz von Advance, einem familiengeführten Privatunternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.ironman.com/about-ironman-group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681677-1&h=1746108234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681677-1%26h%3D3150600722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ironman.com%252Fabout-ironman-group%26a%3Dwww.ironman.com%252Fabout-ironman-group&a=www.ironman.com%2Fabout-ironman-group).Informationen zu AdvanceAdvance ist ein privates, familiengeführtes Unternehmen, das Unternehmen in den Bereichen Medien, Unterhaltung, Technologie, Kommunikation, Bildung und anderen vielversprechenden Wachstumssektoren besitzt und in sie investiert. Unsere Zielsetzung besteht darin, den Wert unserer Unternehmen langfristig zu steigern, indem wir Wachstum und Innovation fördern. Zum Portfolio von Advance gehören Condé Nast, Advance Local, Stage Entertainment, The IRONMAN Group, American City Business Journals, Leaders Group, Turnitin, 1010data und Pop. contact@biostarks.com
Kontakt:
Maximilien Marland
Biostarks Labs US Inc
Tel.: +41 78 898 3002
contact@biostarks.com