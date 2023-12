Vor Biopharma Aktie: Das war ja klar …

Die Analysteneinschätzung für Vor Biopharma ergibt insgesamt ein "Gut", da 7 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 16,07 USD, was einem potenziellen Anstieg um 578,12 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewertung für Vor Biopharma ein "Neutral"-Rating sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,33 Punkten und der RSI25 bei 37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung für Vor Biopharma wird als "Neutral" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen sowohl positive als auch negative Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien geäußert wurden.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Vor Biopharma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,34 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,37 USD, was einem Unterschied von -29,04 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt (+16,75 Prozent) und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Vor Biopharma somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.