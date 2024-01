Biontech erwartet 2024 deutlich weniger Umsatz

MAINZ (dpa-AFX) - Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech erwartet angesichts eines schrumpfenden Absatzes des Covid-19-Impfstoffs im Geschäftsjahr 2024 einen deutlich sinkenden Umsatz. Es werde mit Erlösen von insgesamt rund drei Milliarden Euro gerechnet, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich des Branchentreffens JP Healthcare Conference im US-amerikanischen San Francisco mit. Für das Jahr 2023 haben die Mainzer zuletzt rund vier Milliarden Euro Umsatz erwartet. Die Zahlen für das vergangene Jahr will Biontech am 20. März vorlegen, zusammen mit einer detaillierten Finanzprognose für 2024.

Im Fokus werde in diesem Jahr die weitere Entwicklung von Krebstherapien stehen mit einer ganzen Reihe an Studien. 2025 rechnet Biontech nach eigenen Angaben vom Dienstag wieder mit einem Umsatzwachstum. In den Jahren danach werde dann - vorbehaltlich einer Zulassung - mit Einnahmen aus der Markteinführung von kombinierten Impfstoffen sowie Produkten für Krebstherapien gerechnet./chs/DP/jha