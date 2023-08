Biontech-Aktie: Über 50% - große Hoffnung!

BioNTech verbuchte am Mittwoch ein marginalen Verlust an den Börsen, wobei der Aktienkurs um etwas mehr als -1% nachgab. Dieses Phänomen ist aus Analystensicht jedoch noch kein Trendindikator. Derzeit ringt die Aktie mit der 100-Euro-Grenze, obgleich einige Kursanalysten den Wert deutlich höher bewerten könnten. Wird in den kommenden Wochen ein Durchbruch gelingen? Ermutigende Nachrichten kommen jedenfalls aus Mainz.

Abschluss der Übernahme: BioNTech!

Die Firma BioNTech hat nun verkündet, dass sie die Akquisition von InstaDeep erfolgreich abgeschlossen hat. An den Märkten löste diese Meldung allerdings kaum eine Reaktion aus. Trotzdem wird das Unternehmen am 7. August seine Ergebnisse für das zweite Quartal publizieren und dies dürfte Diskussionen hervorrufen.Ist doch die Phase der Corona-Impfungen und quartalsweise...