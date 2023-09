Biontech-Aktie: Einer sagt 115%!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Corona-Welle läuft langsam an – dies hat BioNTech in den vergangenen Tagen nicht geholfen. Die Kurse laufen in Richtung von 100 Euro – es gibt aber Hoffnung.

Corona scheint für BioNTech zumindest an den Börsen in diesen Tagen noch nicht den erhofften Befreiungsschlag zu bringen. Die Aktie konnte mit einem Minus von -5,4 % nicht überzeugen.

Der Titel verlor am Freitag zudem weitere -1 % und bewegt sich nun mit kleineren Schritten von oben wieder auf die Marke von 100 Euro zu.

Auf der anderen Seite jedoch gibt es sehr weitgehende Schätzungen dazu, wohin die Aktie sich bewegen kann…

BioNTech: Zumindest Analysten sind gut gelaunt

Corona könnte dabei dennoch eine der Motivationen für die gute Stimmung sein. So ist nach einer Meldung die Hälfte aller Menschen in den USA an einer “aktualisierten Covid-Impfung interessiert”,...