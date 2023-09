Biontech-Aktie: Ärzte warnen aufgrund der Entwicklung!

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Biontech bleibt weiterhin im Fokus sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Finanzwelt. Der Deutsche Hausärzteverband äußert ernsthafte Bedenken bezüglich des Aufwands und der Effizienz von Corona-Impfungen in Arztpraxen, während das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Biontech-Aktie auf 111,00 US-Dollar anhebt. Nicola Buhlinger-Göpfarth, stellvertretende Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, kritisiert insbesondere den neuen Impfstoff von Biontech gegen die Omikron-Variante XBB.1.5., welcher ausschließlich in Sechserfläschchen geliefert wird – eine Praxis, die ihrer Meinung nach zu Ressourcenverschwendung und organisatorischen Herausforderungen führen könnte.

Aktuelle Entwicklungen und finanzielle Prognosen im Zusammenhang mit der Biontech-Aktie

Das angesehene Analysehaus...