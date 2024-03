Biondvax Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten zwei Wochen wurde die Scinai Immunotherapeutics von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung "Neutral". Andererseits wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich zunehmend im letzten Monat, was als "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite für die Aktie von Scinai Immunotherapeutics liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimitteln, was zu einem geringeren Ertrag von 2,72 Prozentpunkten führt. Dies ergibt eine Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) für Scinai Immunotherapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für Scinai Immunotherapeutics.