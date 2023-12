Biondvax Aktie: Grund zur Freude?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Scinai Immunotherapeutics im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Markt in letzter Zeit hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Scinai Immunotherapeutics, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen zunehmend verschlechtert hat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch im letzten Monat nicht signifikant verändert. Somit erhält die Scinai Immunotherapeutics-Aktie in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -46,1 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine abweichende Bewertung und somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Scinai Immunotherapeutics aktuell mit dem Wert 47,27 neutral eingestuft. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".