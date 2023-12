Biondvax Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Scinai Immunotherapeutics-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,37 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,72 USD, was einem Unterschied von -47,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,68 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber lag (+5,88 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf kurze Sicht, während die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik "Neutral" ausfällt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Scinai Immunotherapeutics in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich hoch, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war zuletzt neutral, wobei an drei Tagen vor allem positive Themen und an einem Tag überwiegend negative Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Scinai Immunotherapeutics gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt bei einem Niveau von 55,29 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 43,92 ebenfalls auf "Neutral" hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.