Bionano Genomics-Aktie: Aktionäre aufgepasst!

Direktorin Yvonne Linney hatte am vorigen Montag, 20.000 Aktien von Bionano Genomics in einer Transaktion veräußert. Der Durchschnittspreis der verkauften Aktien lag bei 3,62 Dollar, was einem Gesamtumsatz von 72.400,00 Dollar entspricht. Die Veräußerung wurde in einer rechtlichen Einreichung bei der Securities & Exchange Commission bekannt gegeben. Derzeit befinden sich 1,20 % der Aktien im Besitz von Insidern. Der systematische… Hier weiterlesen