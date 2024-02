Bion Environmental Tech Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Bion Environmental-Aktie wird in der technischen Analyse untersucht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 1,15 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,19 USD liegt, was einer Abweichung von +3,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 1,07 USD, was einem Anstieg von +11,21 Prozent entspricht. Daher erhält die Bion Environmental-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird dem Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating erteilt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Bion Environmental-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 32,43 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Bion Environmental liegt bei 0 Prozent, was 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,12 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bion Environmental ausgetauscht. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.