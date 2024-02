Bion Environmental Tech Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Bion Environmental ein Neutral-Titel. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bion Environmental-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,83, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bion Environmental bei 7,86, was unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent) liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist im Vergleich dazu einen Wert von 53,31 auf. Demnach ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In puncto technischer Analyse ist der aktuelle Kurs der Bion Environmental-Aktie von 1,12 USD inzwischen um +1,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 -0,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Bion Environmental in den sozialen Medien überwiegend positiv. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit wird Bion Environmental in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.