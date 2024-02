Bion Environmental Tech Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie von Bion Environmental wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 7,86 liegt die Aktie insgesamt 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 53,28. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Bion Environmental im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,29 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Bion Environmental derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 85,71 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), zeigt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bion Environmental zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit positiven Themen rund um Bion Environmental. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Bion Environmental aufgrund der fundamentalen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Gut" eingestuft.