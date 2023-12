Bion Environmental Tech Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bion Environmental wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,52 Punkten, was bedeutet, dass die Bion Environmental-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,84, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Bion Environmental also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Bion Environmental-Aktie beträgt derzeit 1,24 USD, was eine Abweichung von -19,35 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1 USD bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,04 USD, was einer Abweichung von -3,85 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Bion Environmental also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bion Environmental derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Beim Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz beobachtet. Bion Environmental wird dabei aufgrund der durchschnittlichen Aktivität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung eine "Neutral"-Einschätzung für diesen Faktor erhalten. Insgesamt wird Bion Environmental als "Neutral"-Wert eingestuft.