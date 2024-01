Biomerica Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) der Biomerica zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für die Biomerica über einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 38, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Biomerica im vergangenen Jahr eine Unterperformance von 79,89 Prozent verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1,78 Prozent, und die Biomerica liegt aktuell 60,91 Prozent unter diesem Wert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Biomerica bei 1,27 USD verläuft, was zu einer neutrale Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,25 USD, was einem Abstand von -1,57 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,99 USD, was einer Differenz von +26,26 Prozent und einem "Gut"-Signal für die Biomerica-Aktie entspricht.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für die Biomerica 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.