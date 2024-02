Chongqing Changan Automobile Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Chongqing Changan Automobile hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite bei -5,45 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von -9,4 Prozent in der "Automobile"-Branche konnte Chongqing Changan Automobile mit 3,95 Prozent deutlich darüber liegen. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile mit einem Wert von 11,73 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet deutet auf interessante Ausprägungen hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chongqing Changan Automobile bei 14,29 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 13,58 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -4,97 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt jedoch eine Differenz von -14,54 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Chongqing Changan Automobile kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chongqing Changan Automobile jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chongqing Changan Automobile-Analyse.

Chongqing Changan Automobile: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...