Biomerica Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Biomerica wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 62,71 Punkten, was bedeutet, dass die Biomerica-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 46,51 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was wiederum ein "Neutral"-Rating zur Folge hat. Insgesamt erhält Biomerica daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bei Biomerica hat sich hin zum Positiven gewandelt, was mit "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Biomerica für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Biomerica schlecht ab, da die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten um 97,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Biomerica um 79,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Biomerica-Aktie am letzten Handelstag bei 1,05 USD lag, was einem Unterschied von -15,32 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Biomerica für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.