Biomerica Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Biomerica hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (24,88 Prozent) einer Unterperformance von 87,57 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt bei 35,89 Prozent, wobei Biomerica aktuell 98,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biomerica-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (46,51) wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Biomerica basierend auf der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Biomerica mit 1,05 USD 15,32 Prozent unter dem GD200 (1,24 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 1,01 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Biomerica-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Biomerica eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,56 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.