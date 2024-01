Biomea Fusion im Check!

Die Biomea Fusion-Aktie wird derzeit unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 20,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,3 USD liegt, was einem Unterschied von -25,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Wenn der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet wird, liegt der Wert bei 12,49 USD, und der letzte Schlusskurs liegt um +22,5 Prozent darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Biomea Fusion-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung für die Biomea Fusion-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorlagen, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 44 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 187,58 Prozent entspricht. Daher ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung für Biomea Fusion war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine positive Einstufung für die Aktie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Biomea Fusion-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 37,9, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 41,43 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Ranking basierend auf dem Relative Strength-Index.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und die Anleger-Stimmung eine neutrale bis positive Bewertung für die Biomea Fusion-Aktie.