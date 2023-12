Biome Australia Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert für Biome Australia 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ergibt der 25-Tage-RSI eine überverkaufte Bewertung. Daher wird die Aktie im Gesamtergebnis mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Biome Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,165 AUD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,13 AUD über dem letzten Schlusskurs (eine Abweichung von +26,92 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Biome Australia zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, ebenso wie die negative Veränderung der Stimmung, die ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung sowohl in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als auch bezüglich der Anleger-Stimmung.