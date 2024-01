Biome-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert der Biome-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung des Signals als "Neutral" betrachtet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung auf "Neutral" Basis. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Biome-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 126,43 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 110 GBP liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 115,84 GBP über dem letzten Schlusskurs von 110 GBP, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Biome-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Biome in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 47,65 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,44 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -15,79 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor hat Biome mit einer Überperformance von 63,44 Prozent eine gute Performance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Biome im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 59,21 gehandelt, was einen Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,82 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.