Biome Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Biome bei 124,42 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 110 GBP liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -11,59 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 129,99 GBP, was einen Abstand von -15,38 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Biome im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,74 Prozent erzielt, was mehr als 64 Prozent über dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -19,44 Prozent hatte, liegt die Rendite von Biome bei 64,17 Prozent darin. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich der Biome-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Biome aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet betrachtet. Das KGV von 59,21 liegt insgesamt 59 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 37,3 beträgt. Basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".