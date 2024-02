Biome Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Biome Aktie übertrifft die Branche um 40,75 Prozent

Die Biome Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,22 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -20,53 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,75 Prozent im Branchenvergleich für Biome. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -20,53 Prozent, wobei Biome um 40,75 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Niedrigere Dividendenpolitik

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Biome derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Chemikalien". Der Unterschied beträgt 8,54 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,54 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Relative Strength Index und technische Analyse

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Biome-Aktie hat einen Wert von 35, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Beim Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (30) ergibt sich eine Überverkauft-Einstufung, was dem Wertpapier abweichend ein "Gut"-Rating einbringt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Biome.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Neutral"-Rating, da der GD200 des Wertes in Höhe von 127,8 GBP verläuft, während der Kurs der Aktie bei 122,5 GBP um -4,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 106,65 GBP, was einer Abweichung von +14,86 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".