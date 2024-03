Biomarin Pharmaceutical-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Biomarin Pharmaceutical hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 89,36 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 85,13 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -4,73 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 88,61 USD, was einem Abstand von -3,93 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Biomarin Pharmaceutical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,7 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Biomarin Pharmaceutical eine Rendite von -14,57 Prozent, was mehr als 1438 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche mit einer mittleren Rendite von 2,68 Prozent liegt Biomarin Pharmaceutical mit 17,25 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biomarin Pharmaceutical liegt bei 46,09, was als neutrale Situation interpretiert wird. Ebenso liegt der RSI25 bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.