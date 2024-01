Biomarin Pharmaceutical Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten zwölf Monaten haben 15 Analysten Bewertungen für die Biomarin Pharmaceutical-Aktie abgegeben. Die Bewertungen wurden wie folgt verteilt: 7 "Gut", 7 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Biomarin Pharmaceutical-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Biomarin Pharmaceutical. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 109,54 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 10,64 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 99 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Biomarin Pharmaceutical somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Biomarin Pharmaceutical erhalten wir folgende Werte: Der RSI7 liegt bei 43,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Biomarin Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,34, was darauf hindeutet, dass Biomarin Pharmaceutical auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Biomarin Pharmaceutical-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Biomarin Pharmaceutical festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert wurden, wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Biomarin Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie mit 99 USD inzwischen um +9,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,08 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.