Biomarin Pharmaceutical Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Aktie bei -8,63 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 25,39 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Biomarin Pharmaceutical mit 34,02 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 7 positiven, 7 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 109,54 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,61 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 90,62 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 96,42 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +6,4 Prozent in Bezug auf den 200-Tage-Durchschnittskurs und +8,46 Prozent in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnittskurs. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Kriterien als "Gut" bewertet.