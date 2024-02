Biomarin Pharmaceutical Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine Einschätzung über die Dividendenrendite, die Anleger-Stimmung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie die Branchenvergleich Aktienkurs zu bieten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Biomarin Pharmaceutical derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Biomarin Pharmaceutical ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen in Diskussionsforen und sozialen Medien.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biomarin Pharmaceutical liegt bei 105, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 101,45 einer Überbewertung von etwa 4 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser fundamentalen Stufe.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Biomarin Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,64 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Biomarin Pharmaceutical mit -9,68 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält Biomarin Pharmaceutical gemäß den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine überwiegend negative Einschätzung, insbesondere in Bezug auf die Dividendenrendite, das Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Branchenvergleich Aktienkurs.