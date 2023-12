Biomarin Pharmaceutical Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Biomarin Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -8,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche durchschnittlich um 19,62 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -28,25 Prozent für Biomarin Pharmaceutical führt. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 8,3 Prozent, wobei Biomarin Pharmaceutical um 16,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten sieben Mal die Einschätzung "Gut", sieben Mal die Einschätzung "Neutral" und einmal das Rating "Schlecht" für Biomarin Pharmaceutical vergeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" zugesprochen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Biomarin Pharmaceutical vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 13,81 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 96,25 USD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 109,54 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der institutionellen Analysten von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Biomarin Pharmaceutical liegt bei 43,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 26 und gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Biomarin Pharmaceutical derzeit bei 90,44 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 96,25 USD, was einem Abstand von +6,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 87,41 USD erreicht, was zu einer Differenz von +10,11 Prozent und damit ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher in der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".