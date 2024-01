BiomX Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Biomx liegt der RSI bei 52,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 60,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer lassen sich anhand von positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation erkennen. Für Biomx hat sich die Stimmung jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Deshalb erhält Biomx eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Die technische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs von 0,28 USD um -17,65 Prozent unter dem Durchschnitt des letzten Jahres liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 0,33 USD und einer Abweichung von -15,15 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen auf die negativen Themen rund um Biomx konzentrierten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.