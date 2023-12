Bioline RX Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Bioline Rx liegt bei 27,4, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,92 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Bioline Rx beträgt derzeit 0%, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0% in der Branche "Biotechnologie" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Analysen sozialer Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare zu Bioline Rx neutral waren, aber in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,51%, was 0,51 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 0%. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.