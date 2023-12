Biolife Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Der Aktienkurs von Biolife zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor. Während die durchschnittliche Rendite in dieser Branche in den letzten 12 Monaten bei 28,31 Prozent lag, verzeichnete Biolife eine Rendite von -39,58 Prozent, was einem Unterschied von mehr als 54 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Biolife mit 0 Prozent ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Biolife waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält daher insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der gesteigerten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und des positiven Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biolife derzeit bei 344, was bedeutet, dass die Börse 344,11 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 232 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 103. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie daher auch auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.