Biolase Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Biolase-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI beträgt 68,42, was weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation signalisiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Biolase. In den letzten Tagen gab es vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Biolase derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -89,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten dies daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Biolase-Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 8,7 USD liegt, was einer Abweichung von -87,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,29 USD weist eine Abweichung von -15,5 Prozent auf. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".