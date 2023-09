Biogen: Das wahre Kursziel bei 313,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 313,10 EUR.

• Biogen legte am 27.09.2023 um -0,21% zu

• Guru-Rating steht unverändert bei 4,21

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Biogen um -0,21%, was in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -0,54% ergibt und damit neutral wirkt.

Es bleibt jedoch abzuwarten welche Auswirkungen dies auf das Unternehmen hat und ob es sich langfristig positiv oder negativ auswirkt.

Zum aktuellen Zeitpunkt haben 16 Bankanalysten eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen und neun weitere bewerten sie als “Kauf”. Weitere neun Experten setzen ein neutrales Rating (“halten”).

Damit sind +73,53% der Analysten zumindest noch optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung des...