Biogen auf dem Weg nach oben: Kursziel bei 306,53 EUR

Die Aktie von Biogen hat in den letzten Tagen am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und das Kurspotenzial steigt. Insgesamt konnte die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,90% verzeichnen. Gestern lag der Zuwachs sogar bei +1,72%.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Biogen-Aktie bei 306,53 EUR – ein Potenzial von +22,62% im Vergleich zum aktuellen Preisniveau.

16 Analysten sehen darin eine vielversprechende Kaufgelegenheit, während 8 weitere Experten optimistisch aber nicht euphorisch sind und ebenfalls zum Kauf raten. Lediglich 9 Analysten bewerten die Aktie als “halten”. Damit sind insgesamt +72,73% der Bankanalysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Abschließend bestätigt auch das Guru-Rating mit einem Wert von nunmehr 4,21 (vorher: ebenfalls 4,21) die Einschätzung...