Biogen Quartalszahlen: Umsatzrückgang prognostiziert, Auswirkungen auf Aktienkurs erwartet

In genau 76 Tagen wird Biogen, ein in Cambridge ansässiges Unternehmen in den Vereinigten Staaten, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Auch die Performance der Biogen-Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Biogen-Aktie liegt bei beeindruckenden 35,32 Mrd. EUR. Anleger fragen sich nun, wie sich die neuen Quartalszahlen auf den Kurs auswirken werden. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Analystenhäuser von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz noch bei 2,28 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -5,00 Prozent auf 2,16 Mrd. EUR erwartet wird. Ähnlich sieht es beim Gewinn aus: Hier wird ein Rückgang um -16,80 Prozent...