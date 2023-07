Biogen Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatzrückgang und positive Aktienprognose

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Quartalsbilanz des Biotechnologieunternehmens Biogen steht in 107 Tagen an. Aktionäre sind gespannt, was das Unternehmen mit Sitz in Cambridge, USA für das dritte Quartal vorlegen wird. Analysten rechnen aktuell mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während Biogen im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 2,31 Mrd. EUR erzielte, wird nun ein Rückgang um -5,70 Prozent auf 2,17 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -14,90% auf 887,70 Mio. EUR fallen.

Auf Jahresbasis gehen die Analysten von einem Umsatzrückgang von -5,60 Prozent aus und erwarten einen Gewinnrückgang um -12,60 Prozent auf 2,25 Mrd. EUR für das Geschäftsjahr. Der Gewinn pro Aktie würde somit von ursprünglich 2,64 Mrd. EUR auf jetzt geschätzte 2,25 Mrd. EUR sinken.

In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Biogen...