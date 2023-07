Biogen: Potenzial von +22,17% - Kursziel bei 301,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Biogen ein Minus von -0,79% verbucht. In der letzten Woche zeigte sich zudem eine negative Tendenz mit einem Verlust von -1,52%. Die Bankanalysten sehen jedoch weiterhin Potenzial in dem Wertpapier.

Das mittelfristige Kursziel für Biogen liegt bei 301,26 EUR. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,17%, wenn die Analysten Recht behalten. Derzeit empfehlen insgesamt 24 Experten den Kauf oder das Halten der Aktie.

16 Analysten bewerten die Biogen-Aktie als starken Kauf und weitere 8 sprechen eine kaufempfehlung aus. Eher neutral ist hingegen das Urteil von 9 Experten mit einer “Halten”-Bewertung.

Das Guru-Rating wurde auf einen Wert von 4,21 angehoben und bestärkt somit die positiven Erwartungen an das Unternehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz zwischenzeitlich...