Biogen: Potenzial von +10,55% zum Kursziel

Am 31.05.2023 erreichte die Biogen-Aktie ein Plus von +0,63%, nachdem sie in den letzten fünf Handelstagen um -0,33% gefallen war. Trotzdem bewerten Analysten das Aktienpotenzial als unterschätzt.

• Die durchschnittliche Kursprognose des Biotech-Unternehmens beträgt 309,53 EUR

• Dies würde eine Steigerung des aktuellen Aktienpreises um +10,55% bedeuten

• Das Guru-Rating von Biogen bleibt bei 4,21

Laut Bankanalysten hat derzeit die Hälfte der insgesamt 33 Experten die Biogen-Aktie mit “Kauf” oder “Stark Kaufen” bewertet und sehen damit ein deutliches Aufwärtspotential für Investoren. Der aktuelle Durchschnittskurs liegt bei 309,53 EUR.

Obwohl nicht alle Experten davon überzeugt sind und es auch andere Einschätzungen gibt (9 Analysten halten die Aktie), zeigt sich hierbei doch eine positivere Stimmung als noch vor einem Monat...