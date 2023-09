Biogen: Potenzial für Kursanstieg - 308,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 308,40 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +28,87%.

• Am 19.09.2023 stieg die Biogen-Aktie um +1,33%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21

• Der Anteil an optimistischen Analysten beträgt +73,53%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich der Wert der Biogen-Aktie um +0,30% entwickelt und am gestrigen Tag weitere Gewinne in Höhe von +1,33% verzeichnet.

Aktuell empfehlen insgesamt 34 Bankanalysten die Biogen-Aktie zum Kauf oder Halten. Währenddessen bewerten nur neun Experten die Aktie als Verkauf.

Das Guru-Rating zeigt weiterhin eine positive Entwicklung.

Obwohl nicht alle Analysten dem mittelfristigen Kursziel zustimmen und eher neutral bleiben wollen (9/34), überwiegen doch...