Biogen: Potenzial für Kursanstieg - 304,70 EUR

Die Aktie von Biogen steht nach Einschätzung der Analysten unterbewertet da. Das tatsächliche Kursziel liegt um +26,01% über dem aktuellen Kurs.

• Biogen hat am 24.08.2023 ein Minus von -0,90% verzeichnet

• Das Kurspotenzial von Biogen beträgt laut Bankanalysten +26,01%

• Das Guru-Rating von Biogen bleibt bei 4,21

Gestern machte die Aktie von Biogen an den Finanzmärkten einen Rückgang um -0,90%. Insgesamt betrug das Ergebnis der letzten fünf Handelstage – also eine vollständige Woche – jedoch immer noch ein Plus von +0,49%. Der Markt scheint momentan relativ neutral gestimmt zu sein.

Ob diese Entwicklung im Einklang mit den Erwartungen der Bankanalysten steht? Die Stimmung jedenfalls ist klar.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 304,70 EUR.

Im Durchschnitt sind sich die Bankanalysten einig darüber,...