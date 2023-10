Biogen: Kursziel von 314,04 EUR in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Laut Analysten ist die Biogen-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 314,04 EUR, was einem möglichen Anstieg von +25,19% entspricht.

• Biogen legte am 11.10.2023 um +0,90% zu

• Kurspotenzial beträgt damit +25,19%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,23

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Biogen ein Plus von +0,90%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um insgesamt +2,60%, was auf eine momentan positive Stimmung im Markt hindeutet.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften – insgesamt sind sich Experten einig: das Potential für einen Anstieg des Aktienkurses ist vorhanden.

Das mittelfristige Kursziel von 314,04 EUR wird aktuell als realistisch eingeschätzt und würde somit einen Anstieg von über +25% bedeuten. Von den insgesamt analysierenden...