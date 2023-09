Biogen: Kursziel von 308,40 EUR bietet Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Biogen-Aktie an der Börse einen leichten Verlust von -0,03%. In den vergangenen fünf Handelstagen ist der Kurs um -2,77% gesunken. Die Marktstimmung scheint pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Biogen liegt bei 308,40 EUR. Wenn die Einschätzung der Bankanalysten zutrifft, ergibt sich ein Potenzial von +27,75%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Sichtweise aufgrund des jüngsten schwachen Trends. 16 Experten sehen in dem Unternehmen einen starken Kauf und weitere 9 empfehlen den Kauf. Eine neutrale Bewertung erhält es von weiteren 9 Analysten.

Insgesamt bleiben jedoch mehr als drei Viertel aller Analysteneinschätzungen positiv mit einem Anteil von +73,53%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21.